"Si bebo agua, vomito, me duele el pecho y mi corazón late muy rápido": Adolescente padece una extraña alergia al agua

18 may. 2022 - 11:00 hrs.

Abigail Beck lleva buena parte de su vida padeciendo una de las alergias más extrañas y difíciles de sobrellevar. La adolescente, de 15 años y nativa de Tucson, Arizona en los Estados Unidos, padece urticaria acuagénica. En otras palabras, Abigail es alérgica al agua.

La chica narró su difícil historia y todo lo que padece para lidiar con la enfermedad que le produce lesiones en la piel y molestias que limitan su calidad de vida.

La lluvia "se siente como ácido": el duro testimonio de Abigail Beck

El agua es vida. El 60% del cuerpo humano está compuesto por agua; sin embargo, para Abigail el líquido lejos de ayudarla la somete a una interminable tortura.

Ella no puede disfrutar de la lluvia, es imposible siquiera tomar sorbos de agua. Bañarse en el mar también es un sueño imposible.

Los síntomas de la alergia al agua comenzaron a manifestarse cuando entró en la adolescencia, algo muy común en quienes padecen la enfermedad que se manifiesta en la pubertad.

"Mis propias lágrimas provocan una reacción en la que mi cara se pone roja y me quema mucho. Lloro como una persona normal y me duele. Las lágrimas son una de las peores partes porque cuando lloras, tus lágrimas no deberían quemar tu piel", relató la joven en una entrevista concedida a Kennedy News, detalla New Yok Post.

En principio no consideró que existiera algo fuera de lo común, pero cuando los síntomas se agudizaron comenzó a sospechar que había algo más.

"Cuando llovía, me dolía mucho la cara, lo sentía como ácido. Pensé que era normal, así que le pregunté a mi madre si la lluvia le parecía ácido cuando llovía y ella dijo que no", recuerda.

En principio los médicos no entendían lo que le ocurría a la adolescente. El diagnóstico sobre alergia al agua tardó en llegar. Según la médico familiar Clarisse Bezerra explica al portal Tua Saude, lo que padece Abigail es una extraña alergia al agua o urticaria acuagénica que es más frecuente en las mujeres.

Para vivir sin estar en contacto con el agua la joven se baña cada dos días. Toma bebidas energéticas o zumo de granada para hidratarse y revisa las etiquetas de todo lo que consume. Siempre vive con miedo de que la reacción alérgica se descontrole y nadie sepa qué hacer.