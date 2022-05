Llevaba años hablando con una persona, viajó 6 mil kilómetros para conocerla y todo tuvo un inesperado giro

17 may. 2022 - 20:30 hrs.

Daniel Barrera hizo noticia en el último tiempo por una experiencia que le tocó vivir y que fue viralizada en redes sociales. La situación fue expuesta por el propio joven a través de un video en su cuenta de TikTok.

El joven, en palabras simples, explicó que llevaba tres años hablando con una persona en redes sociales, hasta que un día decidió viajar desde Europa a América para que finalmente se conocieran, informa TN.

Fue así como tomó su maleta y despegó desde Tenerife, España, haciendo escala en Madrid, para finalmente terminar su travesía en Miami, Estados Unidos. Una vez allí, tenía planeado dirigirse a Orlando, pero todo acabó repentinamente.

¿Qué ocurrió?

Por medio del registro que publicó en marzo de este año, Barrera detalló que sus planes se esfumaron, puesto que la persona con la que se supone que se iba a reunir, no le contestó más. En otras palabras, sufrió lo que se denomina como "ghosting", que es cuando alguien decide cortar la comunicación sin ninguna explicación.

"Viajo seis mil kilómetros para ver por primera vez a la persona con la que llevo hablando 3 años... Estoy esperándole. No ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados", sostuvo.

En el pie de la publicación, además, el joven escribió la frase "nota mental: nunca más", tomándose con cierto grado de humor el episodio que protagonizó.

La reacción en redes sociales

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y la mayoría fue empática con Barrera: "Si no es broma, se me parte el alma", sostuvo una persona que lamentó lo sucedido.

Además, se pueden leer otros comentarios con frases como "¿sabes que me has hecho adquirir una nueva inseguridad?" y "me siento tan identificado con este video... ojala no les pase".

Cabe señalar que a fines del mes pasado, el propio joven compartió otro video en la mencionada plataforma, reaccionando a su historia que se viralizó en algunos portales de Internet.

