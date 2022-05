"Es una pesadilla que quisiera que ya terminara": Madre de Debanhi Escobar rompe el silencio tras crimen de su hija

09 may. 2022 - 19:15 hrs.

"Estoy muy triste, muy dolida. Ustedes no se imaginan cómo me siento", fueron algunas de las palabras emitidas por Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi Escobar, joven que desapareció el pasado 9 de abril y que días después fue encontrada muerta en un pozo en un motel en México.

La investigación acerca del crimen de la joven de 18 años ha traído consigo diversas especulaciones.

A raíz de lo anterior, la progenitora de Debanhi aclaró que la familia se encuentra devastada, mayormente, debido a las circunstancias en que se produjo su muerte.

A su vez, la mujer indicó que espera que las autoridades puedan esclarecer el hecho, sobre el que hasta ahora se había referido su esposo, Mario Escobar, con quien lleva 28 años casada, informa People.

El relato de la madre de Debanhi

En primera instancia, Dolores dejó en claro que "como mamá, como padres, hemos sufrido mucho la pérdida de nuestra hija. Más por todas las circunstancias en que pasaron las cosas".

"Me han llegado muchos mensajes en las diferentes redes sociales, muchas personas se preguntan: ¿Dónde está la madre, por qué no quiere salir? El aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá de Debanhi. Simplemente, siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas", sostuvo.

No obstante, recalcó que "ustedes no se imaginan cómo me siento, las madres y las personas que realmente han padecido por esto son las personas que me comprenden. Cuando andábamos en la búsqueda muchas personas se nos acercaron, que tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos y de sus hijas, yo desconocía todo esto, desgraciadamente ahorita que estoy pasando por esto me doy cuenta de las muchas injusticias que hay".

Uno de los últimos registros de Debanhi Escobar / Twitter

"Estoy muy triste, muy dolida"

Respecto a los comentarios en redes sociales, la mujer manifestó su molestia: "En los audios, en los videos, escucho muchas cosas en las que dicen 'ella era la que se drogaba', 'ella era la que compró el vodka', 'ella era la de todo', desgraciadamente ella no está para defenderse".

"Como sociedad creemos en la justicia, creemos que nos van a defender, espero que así sea. Lo único que quiero y exijo es que se aclare eso, que salga el o los culpables", expresó.

Para finalizar, dijo que "estoy muy triste, muy dolida. Ustedes no se imaginan cómo me siento... Es una pesadilla que quisiera que ya terminara".