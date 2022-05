"Solo quiero la verdad": Padre de Debanhi cree que están "cerca" de saber lo que pasó y tiene una "teoría" de su muerte

05 may. 2022 - 13:30 hrs.

Mario Escobar, el padre de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció en extrañas circunstancias y que apareció muerta dentro de una cisterna en México, expresó que su único deseo es llegar a la verdad y cree que están "cerca" de saber lo que realmente pasó con su hija.

Fue exactamente un 8 de abril a las 10:30 de la noche, Nuevo León, México, cuando Debanhi junto a unas amigas salieron de fiesta. Sin embargo, sería la última vez que se le vería con vida: el 24 de abril, fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven.

Inconsistencia en la investigación

En conversación con People, el padre de la joven señala que los primeros reportes de la policía resultaron "pocos creíbles", quien incluso se enfrentó a las autoridades para exigir que buscasen a su hija.

"Mi esposa (Dolores Bazaldúa) y yo íbamos paralelamente a buscar a Debanhi, sin descanso. No quería que anocheciera para seguirla buscando", confesó.

Sobre la investigación, declara haber confiado en la Fiscalía de desaparecidos, pero que dejó de creerles cuando "me dicen por cuarta o quinta vez que vaya a una zona donde ya habían checado y me dicen qué hay un cuerpo. Dije 'No me digas que aquí vas a encontrar a Debanhi si has venido cuatro veces'", explicó.

La posibilidad de que estén protegiendo al posible implicado, es algo que no se ha descartado. "No me gustaría pensar que así sea".

Se podría tratar de un femicidio

Estas inconsistencias han hecho que el padre tome la investigación por sus manos y acusa que hubo negligencia de parte de las autoridades. Dice que revisaron por más de doce días con perros y drones en el mismo sitio que fue hallada la joven y no hubo resultado.

"No me pueden decir que ahí se cayó Debanhi porque eso sería jugar con mi inteligencia", alega Mario. Actualmente, la investigación la lleva la Fiscalía de femicidios y "vamos en un 40% de la investigación".

Por su parte, Escobar mandó a realizar una necropsia, resultados que estarían en breve, aunque no especificó la fecha. Sin embargo, no descarta que esto se pueda tratar de un femicidio.

Información oculta

Personas ajenas al caso e incluso por redes sociales, se han encargado de buscar por su cuenta pistas que puedan dar con el paradero de Debanhi. Ante ello, acusa que las amigas de la joven e incluso el taxista que la llevó, estarían ocultando información.

Por ello, hizo el llamado a aportar información lo antes posible: "Si tienen algo que decir, que se les olvidó, o que no querían decir, que se acerquen a la Fiscalía y aporten lo que tengan que aportar".

También se refirió a que tres personas han mostrado inconsistencias en sus declaraciones y respecto a lo que pudo haber pasado, señala que "tengo mi teoría, pero me la reservo. Con base en todos los videos que han salido ya tengo una cronología en la cabeza de todo lo que pasó. Lo que puedo decir es que cuando una mujer, señorita, madre, adolescente sale corriendo es porque algo está pasando y tiene miedo", compartió.

Han encontrado a otras mujeres

A raíz del caso de Debanhi, se ha podido seguir la pista de otras mujeres que han podido ser resueltos en México, tales como el de Yolanda Martínez, una madre desaparecida.

"La efervescencia es porque la gente se ha comprometido con el caso porque ha habido muchos casos que no se resolvieron, y ahora otros lo han hecho gracias a este porque encontraron mucha gente desaparecida, mucha gente con y sin vida", agrega Mario.

Asimismo, agrega: "Me hace sentir alegre porque cinco familias ya tienen donde llevarle una rosa o a rezarle a su hijo" pero que le "preocupa no terminar este proceso (del caso Debanhi) de la manera correcta, me preocupa que a la gente le vuelva a pasar lo mismo, me preocupa no resolver este caso porque se lo prometí a mi hija".

"Solo quiero la verdad"

Por último, Escobar dice que no han tenido "un día de luto" y que a veces "a veces me meto al cuarto de mi hija y me pongo a llorar. Todavía espero que por la puerta entre mi hija, abrazarla y quererla. Sé que ya no va a suceder eso, pero todavía tengo la esperanza de volver a verla".

Respecto a la investigación, cree que están "cerca, que vamos bien", añadiendo que "solo quiero saber la verdad de lo que pasó con Debanhi. Quiero encontrarla otra vez para tener esa paz interna", concluye.

