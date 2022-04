Caso Madeleine McCann: Estos son los nuevos antecedentes que se conocen a 15 años de su desaparición

30 abr. 2022 - 09:30 hrs.

El 3 de mayo de 2007 es una fecha marcada a fuego para la familia McCann. Esa noche, la mayor de sus hijos, Madeleine, de 3 años, desapareció desde la habitación de hotel en la que dormía en Praia da Luz, Portugal.

Un hecho que abrió en enigma policial que, pasados 15 años, podría estar llegando a su fin.

"Sospechoso oficial"

A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario de la desaparición de Maddie, el caso dio un nuevo giro, ya que la fiscalía portuguesa decidió declarar como "sospechoso oficial" al alemán Christian Bruckner. Un movimiento que permitiría a ese país continuar con la investigación.

"Dado lo que sé sobre el enfoque de las autoridades portuguesas en este caso, estoy seguro de que emitieron un juicio y espero que esto les abra la puerta para solicitar la extradición (de Bruckner)", señaló Jim Gamble, exjefe del Centro de Explotación Infantil.

Fue en 2020 cuando la fiscalía alemana dio a conocer los detalles de este sospechoso. Bruckner, de hoy 45 años, fue condenado por abuso sexual en Praia da Luz, el mismo lugar donde desapareció la niña. Además, el alemán posee un largo prontuario policial que incluye agresiones físicas, robos y pedofilia.

Los nuevos antecedentes

Precisamente, el próximo martes 3 de mayo, a 15 años exactos desde la desaparición de Madeleine, se estrenará un documental sobre el caso, en el cual Bruckner es uno de sus protagonistas.

En este, se entregarán nuevos antecedentes sobre su supuesta participación en el crimen, como, por ejemplo, los datos telefónicos que lo vinculan al lugar de los hechos y su comunicación con un conocido pedófilo alemán.

"Lamentablemente, yo no creo que este caso sea resuelto, ciertamente no mientras yo esté con vida, y la realidad es que, si bien esta es una historia mundial, en realidad no estamos más avanzados ahora que en mayo de 2007", dijo Mark Williams-Thomas, uno de los investigadores del caso.

Son varios los capítulos de esta larga historia, cuya hipótesis más factible es que la niña haya sido víctima de una red de pederastia. Sin embargo, y pese a que la policía alemana dijo que lo más probable es que Maddie esté muerta, sus padres aún tienen la esperanza de encontrarla con vida.

