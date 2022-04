Se despertó al escuchar un extraño "ronquido" de su madre y se percató que en verdad estaba a punto de morir

29 abr. 2022 - 19:48 hrs.

"Estaba haciendo un ruido parecido a un ronquido", expresó Clayre Doyle, una mujer que estuvo al borde de la muerte y que fue salvada por su hija, una joven de 14 años, que logró reanimarla al interior de su domicilio en la localidad de Lisburn, Irlanda del Norte.

La situación se produjo una vez que la adolescente, identificada como Melissa, se despertara al sentir un extraño sonido por parte de su progenitora, lo que la alertó de inmediato, informa Antena 3 Noticias.

En ese instante, la joven se dio vuelta y vio que la adulta tenía la piel de color gris, así que decidió llamar a emergencias. Sin embargo, la ambulancia se demoró alrededor de 40 minutos en llegar.

La decisión de la joven

La joven no se quedó de brazos cruzados y en medio de la espera le realizó maniobras de primeros auxilios a su madre. En específico, le hizo reanimación cardiopulmonar (RCP), la cual había aprendido en su colegio, lo que salvó a su progenitora de morir de un paro cardíaco.

"Estaba haciendo un ruido parecido a un ronquido, aunque no lo recuerdo y despertó a Melissa. Ella me miró y se dio cuenta de que no estaba bien. Me había puesto gris y no respondía", manifestó la afectada.

Los médicos, más tarde, se hicieron presentes en el inmueble y trasladaron a la mujer hasta un hospital en la ciudad de Belfast, siendo después ingresada a la UCI.

¿Qué dijeron los especialistas?

A raíz de lo anterior, los especialistas dejaron en claro que las posibilidades de que Clayre sobreviviera "eran escasas", pero la paciente logró despertar y recuperarse.

"Si Melissa no hubiera sabido qué hacer la mañana en que tuve un paro cardíaco, habría muerto", agregó la madre de la adolescente.