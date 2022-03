Le declaró su amor a la novia de su amigo en pleno matrimonio y tiempo después terminó casado con ella

Bryant, Desiree y su exesposo eran amigos cercanos. Sin embargo, su vínculo cambió a partir de una confesión, la cual provocó un quiebre matrimonial que fue dado a conocer en redes sociales.

La historia comenzó una vez que Bryant, padrino de boda, confesara su amor a Desiree en plena ceremonia. A raíz de esta acción, ambos terminaron juntos, aunque dos años después, informa El Comercio de Perú.

La mujer, quien además es madre de cuatro niños, explicó que conoció a su actual pareja y esposo cuando tenían 16 años y que hasta ese momento todos eran amigos cercanos.

¿Qué dijo la mujer?

"Hemos tenido citas dobles. Yo era la persona a la que acudía Bryant por las chicas", detalló Desiree.

En este sentido, la protagonista de esta situación manifestó que "siempre hacíamos clic y siempre había algo sobre él con lo que era fácil para mí conectarme".

Desiree además dijo que Bryant solía realizar fiestas y que, en ese contexto, cuando ella no iba, su exesposo la engañaba: "Él sabía lo que mi ex estaba haciendo detrás de escena, sabes a lo que me refiero, no fue fiel", expresó.

La confesión de Bryant

El mismo día del matrimonio, Bryant, en su calidad de padrino, entregó algunas palabras a sus dos amigos, aunque todos quedaron sorprendidos con una intrigante confesión.

"El discurso del padrino llega, Bryant está ebrio y dice: 'Te he amado desde el momento en que te vi, no hay nadie como tú'", recalcó la mujer.

El hombre prosiguió con su relato y admitió que "recuerdo el primer momento que vi a Desiree. La amé. Me enamoré de ella... Pensé que era la persona más hermosa que había visto en mi vida".

Ambos terminaron casados

En aquel instante, la declaración de amor de Bryant no tuvo mayores consecuencias para la relación entre Desiree y su exesposo, pero tiempo después todo tuvo un giro.

Si bien ambos permanecieron casados por menos de un año, más tarde optaron por divorciarse. A partir de allí, Bryant, su entrañable amigo, le ofreció su apoyo.

"Bryant realmente estaba allí para mí. Un día nos besamos y me gustó. Luego nos convertimos en más que amigos... Los amigos se convirtieron en citas, y las citas se convirtieron en boda, y luego la boda duró diez años con cuatro hijos", agregó.