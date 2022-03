Joven madre fue por una reducción de senos pero terminó con implantes mamarios, abdominoplastía y una liposucción

Una mujer de 29 años, madre de tres hijos, mostró en imágenes lo cruda que fue su operación y contó el trauma que ha representado para ella las cirugías no deseadas, las cuales la dejaron con notorias heridas en su cuerpo.

Tiffany Mills ingresó en noviembre pasado a una clínica de Florida (Estados Unidos) para someterse a una reducción de senos, sin embargo, salió con implantes mamarios, abdominoplastía y una liposucción.

El relato de la afectada

La afectada explicó al medio local Kennedy News que "después de tener hijos, terminé con un sujetador de copa 32F y con dolor las 24 horas del día, los siete días de la semana. Soy una persona de 5 pies 3 pulgadas (1,60 metros). Soy muy pequeña y mi médico me recomendó una reducción".

Mills pagó por adelantado a la clínica 8.203 dólares (unos 6 millones 600 mil pesos), sin embargo, después de despertarse de la cirugía se dio cuenta de que algo no andaba bien.

"Me desperté sintiéndome muy aturdida y recuerdo que el asistente médico me jaló de los brazos. Me dijeron que necesitaban la cama y que necesitaba levantarme", detalló la joven madre.

"No podía mantenerme erguida"

La mujer agregó que "me desperté con el peor dolor absoluto de mi vida. No tenía piel extra para tirar. Me tensaron demasiado la piel, lo que significaba que tenía mucho tejido cicatricial y no podía mantenerme erguida. Mi ombligo parecía una ranura para monedas porque me habían apretado lo más posible".

La afectada relató que "realmente no me di cuenta de que tenía todas estas incisiones en el estómago hasta unas siete horas después, cuando me desperté en un hotel (reservado para la recuperación posoperatoria). Ni siquiera me mantuvieron en observación, me sacaron de allí lo más rápido que pudieron".

Sobre las marcas que dejó en su cuerpo su fallido paso por la clínica, Mills afirmó que tiene "una gran incisión de cadera a cadera y moretones en todos los costados. En mi pezón derecho, el pezón se había desprendido de la areola. Era como este enorme agujero negro. Sabía que también me pusieron implantes, porque estaban sentados en mi clavícula".

De acuerdo a lo denunciado por la mujer, la clínica no reconoció de inmediato su error, y solo al otro día admitió una confusión con el papeleo después de que ella los bombardeara con numerosas llamadas telefónicas.

Debió volver al hospital

Tiffany Mills debió ingresar al hospital dos semanas después, ya que las heridas debajo de uno de sus senos se infectaron y se encontraron coágulos de sangre en sus pulmones y piernas, por lo que pasó cuatro días internada y los siguientes dos meses con antibióticos para curar las infecciones.

Desde el momento de las cirugías, la mujer ha estado luchando para volver a su vida habital debido al costo financiero, físico y psicológico que le ha causado este error.

Mills necesita una cirugía correctiva en el futuro, pero teme volver a pasar por el quirófano, debido a la fallida operación a la que fue sometida.