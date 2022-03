Joven modelo colombiana cuenta cómo es trabajar con Marcianeke: "Me decía Tinker Bell y ahora todos me llaman así"

Majo Osorio, modelo colombiana de 18 años, relató como es trabajar con Marcianeke y, lejos de los prejuicios, aseguró que es un hombre trabajador y, aunque hace chistes, "es serio para trabajar".

La joven llegó a Chile hace cinco meses junto a su madre y su hermano, provenientes de Medellín, Colombia, a probar suerte a nuestro país. A la futura estudiante de moda le tocó trabajar con Marcianeke, uno de los mayores exponentes de la música urbana chilena actual.

"Trabajo es trabajo"

En conversación con LUN, Majo reveló que ya ha trabajado para otros videos y que el último que grabó con él fue el de la canción "Colores". Se espera que el video de este tema salga para este 11 de marzo.

"La experiencia de trabajar con él es muy buena. Yo siempre tengo muy claros mis límites y que el trabajo es trabajo. Todo ha sido muy buena onda y no tengo ninguna queja", señala la modelo.

Asimismo, cuenta que Marcianeke es "muy serio" para su trabajo y que aunque la gente piense que es "puro carrete", no es así: "Es chistoso, hace bromas y es simpático, pero es serio para trabajar y medio tímido".

La llaman "Tinker Bell"

Por su parecido a "Campanita" o "Tinker Bell", personaje animado de Disney, Marcianeke la apodó de esa forma en las redes sociales.

"Él subió un video a TikTok conmigo y me decía Tinker Bell. Ahora todo el mundo me está llamando así. Me dijo que era muy parecida y en la redes sociales ahora me llaman así", comenta entre risas en el mismo medio.

