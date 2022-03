Gastó millonario monto para sacarlo de la cárcel y desapareció: Mujer es estafada por hombre que conoció en Internet

Simon Leviev se hizo conocido este año bajo el nombre "el estafador de Tinder", tras una película basada en su vida y que fue publicada en Netflix. En la mencionada cinta, se revela cómo logró engañar a decenas de mujeres fingiendo ser un magnate.

La producción tuvo una gran cantidad de visitas en la plataforma de streaming, por lo que el protagonista de esta historia debió cerrar su cuenta de Instagram. De ahí en más, y en medio de las acusaciones, ha asegurado ser inocente y no haber cometido los fraudes, que involucraron grandes sumas de dinero.

Un caso similar se viralizó en las últimas horas, aunque ocurrió en el Reino Unido, y esta vez afectó a una mujer llamada Sunita Brittain, de 51 años, quien hace poco tiempo había terminado su matrimonio.

En ese contexto, Brittain decidió probar suerte en una aplicación de citas, donde encontró a una persona llamada "Michael", con la que pretendía tener una relación, informa El Heraldo de México.

El relato de la afectada

En un principio, la mujer vio que tenían muchas cosas en común y estaba un tanto entusiasmada ya que ambos manifestaban tener la convicción de convertirse en pareja.

Cabe señalar que anteriormente el hombre se había presentado ante ella como un empresario y "analista de criptomonedas". Además, afirmaba tener millones de dólares en una cuenta fuera de su país.

"Yo estaba muy vulnerable. Acababa de salir de un matrimonio sin amor, estaba atravesando un divorcio y buscaba algún tipo de atención para sentirme deseada de nuevo", comentó la afectada.

No obstante, indicó que "él me hablaba con un tono íntimo y me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. Me decía cosas sacadas de un cuento de hadas, con el final feliz".

La estafa

Sin embargo, todo cambió una vez que el individuo le dijera a Brittain que había tenido un accidente y que, por lo tanto, debió pagarle 180 mil dólares (más de 140 millones de pesos chilenos) a una familia.

No conforme con aquello, el sujeto le dijo que la policía de Chipre lo había arrestado y que necesitaba dinero para poder pagar la respectiva fianza, prometiéndole al mismo tiempo que después de eso estarían juntos.

Así fue como la mujer le transfirió 11 mil dólares (casi 9 millones de pesos chilenos). A partir de allí, él le dijo que estaría en Estados Unidos el 28 de enero para iniciar una nueva vida con ella.

Pero eso no sucedió, puesto que el individuo no siguió contestando los mensajes y jamás llegó al aeropuerto.

Consternada por lo ocurrido, Brittain se puso en contacto con una amiga para comentarle su experiencia y ella le aseguró que la habían estafado.