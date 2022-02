"Ya es hora de que empiecen a decir la verdad": Protagonista de "El Estafador de Tinder" asegura ser inocente

El pasado 2 de febrero llegó a Netflix el documental "El Estafador de Tinder", el que deja ver los engaños de Simon Leviev, un hombre israelí cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, que engañaba a mujeres haciéndose pasar por un magnate.

A lo largo de 1 hora y 54 minutos, las víctimas Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte cuentan cómo cayeron en las redes del sujeto, quien fingía ser un multimillonario dueño de una importante empresa de diamantes.

Sin embargo, Shimon no era ningún magnate, solo estafaba a mujeres que pagaban su vida de lujos. Tras la serie de engaños, fue atrapado por la Interpol en Grecia y cumplió una condena de cinco meses, tras lo cual los testimonios de las víctimas fueron llevadas a la plataforma de streaming.

