"Vaguito": El perro que mira por horas al mar esperando que algún día regrese su dueño fallecido

Hace poco tiempo se logró descubrir el nombre de un solitario perrito que hasta el día de hoy se hace presente todos los días en una playa de Perú. La razón por la que llega hasta ese lugar es para ver si algún día su dueño regresará.

El can fue identificado como "Vaguito", y suele ubicarse en la playa de Punta Negra y mirar por horas al mar, sin saber que el hombre que tanto espera falleció, informa Caracol.

En concreto, el dueño del animal se embarcó en un viaje sin retorno, ya que más tarde falleció, hecho que fue lamentado por el pueblo.

Pobladores lo adoptaron

Ante la ausencia del pescador, los mismos pobladores decidieron adoptar a "Vaguito", quien se encariñó rápidamente con la gente del sector.

Sin embargo, algunos lo han catalogado como un animal "con un alma libre, pero triste", y que aún espera poder reunirse con su entrañable compañero.

Caracol

¿Qué dice la gente?

Jolie Mejía, habitante de la zona, fue quien un día recibió la inesperada visita del can, que en ese instante llevaba un collar. El hombre se percató inmediatamente que no tenía dueño y que no dejaba de mirar al mar, consigna Perfil.

"Un lugareño que pasaba por la playa nos explicó que prácticamente todos en la zona conocen al perro y le tienen mucho cariño", indicó.

Por último, aclaró que "nos dijo que el animal vivía con un pescador que falleció hace tiempo, y que desde entonces el perro viene todos los días hasta acá y mira al mar".