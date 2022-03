El caso del niño de 5 años que falleció por un desodorante ambiental contaminado con mortal bacteria

El 12 de julio del 2021 un niño de cinco años presentó diversos síntomas, como vómitos, dolor de cuerpo y fiebre, lo que llevó a sus padres a ingresarlo de urgencia a un hospital en Georgia, Estados Unidos.

Los doctores lo atendieron y lo sometieron a diversos exámenes. Uno de ellos era por coronavirus, al cual dio positivo. Pese al tratamiento, el pequeño no mejoró y a los cuatro días falleció.

Pero todo tiene una explicación, ya que la autopsia arrojó que el menor también había sido afectado por una bacteria llamada 'Burkholderia pseudomallei'.

Este importante hallazgo llevó a los investigadores a resolver otros casos de infección por esta misma bacteria, los cuales ocurrieron a principios de ese año en otras localidades del país, informa Telemundo.

La bacteria

En un principio, la familia del niño no sabía cómo ocurrió el hecho, ya que la bacteria no suele hallarse en Estados Unidos y tampoco ellos habían viajado. Además, no se veían irregularidades en el domicilio que pudieran generar sospechas de un contagio en ese lugar.

Sin embargo, luego de una exhaustiva investigación, se logró identificar que un desodorante ambiental de la marca Better Homes & Gardens estaba contaminado con la bacteria. En paralelo, se determinó que este mismo producto, importado de la India, estaba siendo comercializado en algunas sucursales de Walmart.

La situación pudo confirmarse una vez que se detectara la misma cepa de la bacteria en el organismo del resto de los pacientes, la cual provenía desde el mismo frasco de aerosol.

¿Qué ocurrió con el producto?

A raíz de lo anterior, los Centros para la Salud y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta sobre el mencionado spray y la empresa Walmart optó por retirar 4 mil frascos de dicho producto para prevenir más de estos casos.

Cabe mencionar que la bacteria que afectó al niño y a los demás pacientes causa una enfermedad llamada melioidosis, que puede ser tratada con ciertos antibióticos, y cuyos síntomas suelen confundirse con otras enfermedades, como la gripe y el coronavirus, entre otras.