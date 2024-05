Barticciotto cuenta la pesadilla que vive en Argentina: "Estoy con psicólogo y psiquiatra"

03 may. 2024 - 10:25 hrs.

Nada de bien lo ha pasado Bruno Barticciotto en Argentina. El delantero chileno ha sufrido cinco lesiones, las cuales le han impedido tener continuidad y ganarse la titularidad en Talleres de Córdoba y ser nuevamente opción para la Selección Chilena.

El propio exatacante de Palestino relató, en conversación con TNT Sports, lo duro que han sido estos meses en suelo trasandino, al punto que actualmente se encuentra en tratamiento por salud mental.

Su accidentado paso por Argentina

"Llego y me desgarro el isquiotibial derecho jugando un partido amistoso. La ansiedad y muchas cosas pueden ser, uno no sabe", detalló el ariete nacional.

Instagram: Club Atlético Talleres

Pero eso era solo el comienzo, porque la pesadilla continuaría: "Me recupero, debuto, juego y en el cuarto partido de titular, contra Banfield, me desgarro a los 20 minutos el isquio izquierdo. Otra vez una recuperación, el club me había comprado y yo tenía muchas expectativas. Fue difícil", recordó Bruno.

"Me recupero para la última fecha del torneo y termina el año. Digo, 'bueno, empieza otro mejor'. Hubo un periodo en que seguíamos entrenando, jugamos un amistoso y me desgarro el derecho de nuevo", agregó.

"Es muy difícil competir si no tengo regularidad"

En vacaciones, Barticciotto retornó a Chile para seguir con su recuperación. Luego volvió a cruzar la cordillera el 2 de enero para participar de la pretemporada.

"Me sentía muy bien. Todos los tests estaban óptimos. Llega la primera fecha y juego, el DT me pone faltando 30 minutos y me desgarro el isquio derecho", relató.

"Después, decido esperar un poco más. Me recupero, hago una recuperación más larga, entro contra Riestra y me desgarro el aductor ahora. Es muy difícil poder competir si no tengo regularidad", añadió.

"Estoy con psicólogo y psiquiatra"

Barticciotto asegura no entender a qué se deben sus lesiones, situación que lo ha obligado a buscar ayuda médica.

"Estoy con psicólogo y psiquiatra, y no le encuentro explicación. Las últimas veces no he tenido aviso previo, me siento pleno cuando juego, entonces no sé. Agoté todas las cosas, así que espero salir de esto".

"Me he sentido bien, viene un mes de varios partidos, así que ojalá ir metiéndome, porque quiero estar bien. Tengo la ilusión de estar en La Roja", finalizó.