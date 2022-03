"Era la razón de mi vida": el lamento de una madre luego de que su hija muriera en persecución policial

Noraly Paz Chávez, de 26 años, se encontraba detenida en una parada de tránsito a eso de las 01:30 de la madrugada del sábado recién pasado, día en que falleció debido a un accidente de tránsito.

Fue un uniformado de la Policía del condado Montgomery quien observó que la mujer, al parecer, había cometido una infracción, por lo que ella aceleró repentinamente, iniciándose una persecución, informa Telemundo.

En medio de este operativo, Chávez perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste de luz y un árbol en la localidad de Wheaton, en Maryland, Estados Unidos.

Al momento del choque, la joven iba con otro hombre al interior del auto, un desconocido de la familia, quien sufrió heridas leves y fue derivado a un centro médico.

"No entiendo por qué ella corrió"

Por su parte, Wanda Paz Chávez, madre de la víctima, detalló que aún no sabe con exactitud cuál fue la razón que llevó a su hija a actuar manera tan precipitada, por lo que exigió una respuesta a las autoridades.

"Era la razón de mi vida, no entiendo qué ha pasado", manifestó la mujer, cuya familia aseguró que la joven tenía licencia de conducir y no presentaba antecedentes criminales.

A raíz de lo anterior, la progenitora de Noraly sostuvo que "yo no entiendo por qué ella corrió. No entiendo qué fue lo que pasó. Cuando yo pregunto solo dicen que no pueden hablar, que está en investigación".

Al mismo tiempo, la madre de Noraly reveló que todavía no sabe cómo es que su hija falleció en el choque, ya que el vehículo no sufrió grandes daños: "El carro no está tan dañado adelante, tiene un golpe muy fuerte atrás", aclaró.

"Mi hermana era una niña muy buena"

En tanto, Francis Chávez, hermana de la víctima, afirmó que "mi hermana era una niña muy buena, con un corazón muy grande".

"Que (las autoridades) cambien su manera de cómo tratan a la gente. No creo que fue justo el proceso que hicieron que causó que las cosas llegaran a lo que llegaron. Que nos ayuden, que investiguen esto", expresó.

Noraly Paz Chávez, quien soñaba con convertirse en pediatra, era madre de un niño de siete años. Tras su muerte, la familia inició una campaña en GoFundMe para recolectar fondos para el funeral.