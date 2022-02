Elon Musk acepta pedido de Ucrania y activa internet de Starlink en el país: "Otras terminales están en camino"

Elon Musk afirmó el sábado que su grupo SpaceX había activado el servicio de internet satelital Starlink en Ucrania y que la compañía estaba enviando equipos al país, en respuesta a una llamada de un funcionario ucraniano.

"El servicio Starlink ahora está en funcionamiento. Otras terminales están en camino", dijo el jefe de Tesla y el grupo astronáutico SpaceX en su cuenta de Twitter.

Diez horas antes, el viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, había desafiado al multimillonario en la red social, pidiéndole que proporcionara a Ucrania estaciones Starlink.

"¡Mientras ustedes intentan colonizar Marte, Rusia está tratando de ocupar Ucrania! Si sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡Los misiles rusos atacarán a los civiles ucranianos! Les pedimos que proporcionen a Ucrania estaciones Starlink", escribió el sábado por la mañana el funcionario ucraniano, a cargo del sector digital.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.