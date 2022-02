"Es una locura": Joven gastó más de 35 mil dólares en cirugías para modificar completamente su apariencia

Cada día es más difícil seguir los estándares de belleza establecidos, sobre todo con la influencia del mundo de las redes sociales, cuando los filtros se han impuesto en el uso de cada fotografía o video.

Este es el caso de Dale Saint Cullen, un joven inglés de 28 años que, por seguir la belleza que se ve en redes sociales, ha gastado más de 35.000 mil dólares en cirugías estéticas para lograr el “aspecto perfecto”.

Constantes cambios físicos

Al comienzo, partió operandose su nariz con el resultado de la forma de una pendiente. Después de ver distintas fotos en las redes, su segunda operación fue la barbilla, por consiguiente también los dientes, unos labios más grandes y, finalmente, su mandíbula.

Con el objetivo de mejorar su aspecto físico constantemente, estas operaciones se las realizó en Turquía y Polonia, mostrando las imágenes de personas en Instagram como una referencia para su próximo cambio.

“En las redes sociales, nunca me di cuenta en ese momento, pero estaba mirando a estas personas que se veían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso", explicó a The Mirror.

Operaciones por motivos equivocados

Sin embargo, tras todas estas operaciones, no se arrepiente de haberlas realizado, sino que se cuestiona el haberlas hecho por el motivo equivocado, dejándose llevar por las opiniones de los demás, en vez de hacerlo por gusto propio.

“Era como si siempre hubiera una nueva tendencia y simplemente no podía seguir el ritmo. Estoy a favor de seguir la tendencia, pero no cuando eso significa que tienes que cambiar toda tu cara”, comentó Saint.

Terapia psicológica

Tras entender que sus operaciones fueron motivadas por personas irreales de redes sociales, comenzó su terapia psicológica para asegurarse de que las futuras decisiones que tome con respecto a su cuerpo, sean por gusto propio.

“Gasté tanto tiempo, dinero y energía persiguiendo ese look perfecto, es una locura. Lo que hice hasta ahora no era para mí, lo hice bajo la presión de las redes sociales. Estoy en un lugar mucho mejor ahora y me aseguro de que todo lo que hago sea para mí”, finalizó.