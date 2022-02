"Son crímenes de guerra": Ucrania denuncia ataques rusos a jardín infantil y un orfanato

El ministro de Relaciones exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, denunció que en el marco de los ataques militares rusos contra su país hubo daño a zona civiles donde había menores de edad, hechos que va denunciar ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

"Los ataques rusos de hoy contra un jardín de infancia y un orfanato son crímenes de guerra y violaciones del Estatuto de Roma. Junto con la Fiscalía General estamos recopilando este y otros hechos, que enviaremos de inmediato a La Haya. La responsabilidad es inevitable", dijo el canciller.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.