"Mamá, papá, los amo": el conmovedor mensaje que soldado ucraniano envió a sus padres durante la guerra

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, un soldado ucraniano grabó lo que pudo ser su último saludo a sus padres, mientras estaba en el área donde los rusos estaban bombardeando.

Cabe recordar que este jueves el ejército ruso atacó distintas ciudades de Ucrania, situando los ataques en infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos. Hasta el momento, ya hay una cifra superior a los 100 muertos por esta invasión.

Un soldado, en medio de la guerra, grabó un mensaje a sus padres antes de adentrarse a la guerra para defender suelo ucraniano.

“Estamos bajo un intenso bombardeo. Ya nos toca salir”, dice grabándose frontalmente con la cámara de su celular, cerrando con un emotivo "mamá, papá, los amo".

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, llenándose con mensajes de solidaridad y esperando que el soldado ucraniano, de quien se desconoce su nombre e identidad, siga a salvo.

📍 Ukrainian soldier tells his parents about the bombing of his positions



They are bombing us ..

It is good that we are all still alive ..

If something happens .. Mom, Dad, I love you!

Everything will be fine!#Ukraine #Russia #warzoneclips pic.twitter.com/QtCHt3qUJm