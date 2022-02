Ucrania asegura que fuerzas rusas capturaron la central de Chernobyl

La presidencia ucraniana aseguró este jueves que las fuerzas provenientes de Rusia capturaron recientemente la central de Chernobyl.

El consejero en jefe del despacho del presidente, Mijailo Podoliak, reveló esta noticia y, al mismo tiempo, aclaró que "después de este ataque absolutamente insensato de los rusos, no es posible decir que la planta nuclear esté a salvo. Esta es una de las mayores amenazas para Europa actualmente".

La situación ya había sido alertada en las últimas horas, luego de enfrentamientos cerca del depósito de residuos nucleares de la central siniestrada en 1986.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó este jueves su cuenta de Twitter para entregar detalles acerca de la reunión que mantuvo con sus homólogos del G7 en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

El mandatario indicó que "acordamos avanzar en paquetes de sanciones devastadoras y otras medidas económicas para hacer que Rusia rinda cuentas. Estamos con el valiente pueblo de Ucrania".

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w