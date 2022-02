"Lo maté porque no tenía plata": Dejan en libertad a joven madre que asesinó a su bebé de tres meses

Micaela Roxana Díaz cometió un brutal asesinato durante el 2013. El afectado fue su propio hijo, un bebé de tres meses al que asfixió, en un crimen que remeció a la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina.

A raíz de este delito, la joven madre -que en ese entonces tenía 18 años- fue condenada a prisión perpetua. Sin embargo, en las próximas horas eso cambiará, puesto que quedará en libertad.

Debido a diversas apelaciones y reducciones de penas, la condena de la mujer se redujo a ocho años, por lo que esta semana recuperaría su libertad, informa TN.

El crimen de su hijo

El cuerpo del bebé fue encontrado en una zanja, donde lo había lanzado su madre, cerca de su domicilio en la localidad de la Bandera. En un principio, la acusada afirmó que un grupo de desconocidos había secuestrado al menor.

La investigación siguió su curso hasta que Díaz se vio acorralada, por lo que debió confesar el crimen: "Lo maté porque no tenía plata", fueron sus palabras.

No obstante, la mujer fue detenida por la policía, aunque intentó quitarse la vida, razón por la cual más tarde fue internada en el Hospital de Añatuya.

El arrepentimiento de la joven

En el marco de las diligencias y el juicio, Díaz hizo una especie de autocrítica, manifestándose "arrepentida" por el asesinato de su hijo.

"Sé que Dios me ha perdonado. Lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo. Que el Tribunal disponga lo que considere", sostuvo.

Pese a sus palabras, en ese entonces, el tribunal falló en contra de ella y la condenó por el delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo".