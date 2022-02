Mujer acude a una peluquería para cambiar de look y pierde su cabello: Le regalaron una peluca como "consuelo"

El deseo de cambiar su apariencia llevó a chica a una peluquería donde solicitó realizarse un cambio de look, que la dejara renovada. Sin embargo, ya finalizando la decoloración de su cabello comprobó con asombro que lo estaba perdiendo a mechones.

La denuncia la realizó a través de un video anónimo, en el que acusaba a un salón de belleza, ubicado en Puebla, México, de arruinarle su vida con tan inesperado resultado que la está dejando calva.

Presa del pánico que sentía narrando lo vivido, la joven nunca se imaginó que un simple tratamiento la dejaría sin su preciada melena.

A cambio de su cabello la peluquería le regaló una peluca

En la cuenta de Instagram @momtomompuebla se conoció de la mala experiencia de una mexicana que acudió a la peluquería Studio S, en la sucursal de Huexotitla de Puebla, detalla el portal de Zocalo.

“¿Si ya viste cómo se me está cayendo?”, se escucha decir a la afectada en el video que grabó estando en el salón de belleza, rodeadas de las profesionales que la estaban atendiendo al lavarle el cabello y aplicarle otro químico.

Se aprecia en el clip como sujeta su pelo y al estirarlo se cae a mechones. En un segundo video, que realizó desde el baño de la estética, rompe a llorar al enseñar que su cabello de la parte frontal estaba al ras de su cuero cabelludo.

“Me acaban de arruinar el cabello, y no me dan ninguna solución. Me quedó chiquito, chiquitico. Literal se me cae y lo máximo que me dicen es que me van a traer una peluca. Estoy calva, literal”, dice entre sollozos la muchacha, que demostraba cómo se le caía su cabello con extrema facilidad echándolo en el lavamanos.

En la descripción de la publicación también explica lo que está pasando. “Mi cabello era prácticamente virgen, pedí unas mechas (visos) y cuál fue la sorpresa que me lo trozaron, se me cae a pedazos y la solución al problema es que daban una peluca”, se lee en la leyenda.

Continuó su relato incrédula por los resultados que encontró. “¿Creen que una peluca puede solucionar este problema, que me puede afectar hasta psicológicamente?”.

Reveló que trabajar en atención al público por lo que destacó su frustración de cómo se verá de ahora en adelante. “Qué imagen voy a dar a partir de este momento. Han afectado mi integridad, mi seguridad como mujer. Ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos, porque me desconocen”.

Acusó a la peluquería de no contar con personal capacitado para realizar estos tratamientos del cabello. “Studio S no tiene personal capacitado y productos de calidad”.