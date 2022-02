Asesina a su expareja de un tiro y luego lanza al río a su hija de dos días de nacida

En una pesadilla se convirtió la vida de la familia de Danielle Hoyle, de 27 años, quien fue hallada con un tiro en la cabeza, a pocos metros de su vehículo en el área de Sedgwick Street y Levi Road, en Memphis, Tennessee en los Estados Unidos.

La mujer fue encontrada sin vida junto al carro que conducía a las 23:00 horas del 1 de febrero de 2022, pero su hija, de dos días de nacida, no ha sido localizada por las autoridades.

Al día siguiente, el miércoles por la mañana, las autoridades de Tennessee emitieron una alerta AMBER en la búsqueda de la bebé Kennedy Hoyle, quien fue vista la última vez con su progenitora vistiendo ropa blanca de lunares negros, junto a un pantalón rosa y un lazo.

El portal de la cadena Fox 13 informó de la detención de un hombre de 25 años, identificado como Brandon Isabelle, quien en una declaración jurada admitió haberle quitado la vida a Danielle, tras citarla al lugar donde fue encontrado abandonado su carro.

Here is a less blurry version of full affidavit from #KennedyHoyle #DanielleHoyle #BrandonIsabelle case pic.twitter.com/GLwSkyNnLr