Hombre pasó 30 horas con su esposa fallecida porque no tenía dinero para pagar el funeral

José Manuel García, de 65 años, vivió un verdadero infierno luego de enterarse sorpresivamente de la muerte de su esposa, María Eugenia Robledo, durante la madrugada del pasado 26 de enero.

La situación se agravó una vez que el hombre no pudiese costear los gastos funerarios del deceso de su pareja, por lo que permaneció 30 horas con el cuerpo de ella en su propia casa, informa Televisa.

El hecho se produjo en la ciudad mexicana de Torreón, y la historia fue contada a medios locales por el propio protagonista, que impactó a la comunidad con su relato.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Todo comenzó cuando García se percató que su esposa no se había levantado, razón por la cual decidió ir a despertarla, pero ella no respondió. A raíz de esto, se contactó con emergencias y el personal pudo establecer que la mujer ya no tenía signos vitales.

Luego llegaron agentes de una funeraria, pero García no contaba con el presupuesto para poder costear los gastos de la ceremonia, debido a su baja pensión de plomero, lo que generó que los funcionarios se retiraran del lugar.

No tiene el apoyo de sus hijos

García aclaró que se siente abandonado al no recibir el apoyo de sus hijos, y que por este motivo fue que estuvo 30 horas con el cadáver de su esposa en la casa.

Pero la incertidumbre del viudo llegó a su fin, debido a que el caso llegó hasta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes se ofrecieron a ayudarlo y darle sepultura a la mujer.