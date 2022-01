"Le dio una mala vibra": El impactante mensaje enviado por una joven estudiante a un amigo antes de ser asesinada

Brianna Kupfer es el nombre de la joven estudiante universitaria que fue encontrada en el piso de una tienda de muebles el jueves pasado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El hecho generó conmoción en dicha zona, ya que con el paso de los días se han ido conociendo nuevos antecedentes.

El principal sospechoso es un cliente que habría entrado al local cuando ella estaba atendiendo. En ese instante, el hombre presuntamente la apuñaló, aprovechando que estaba sola y sin que nadie viera.

Por este motivo, ahora las autoridades se encuentran ofreciendo una recompensa equivalente a 200 mil dólares (alrededor de 160 millones de pesos chilenos) por cualquier información que conduzca a dar con el paradero del responsable de este acto criminal, consigna CBS News.

En medio de la investigación, recientemente se reveló un mensaje que la joven de 24 años le había enviado a un amigo antes de ser asesinada por este sujeto, en el cual decía que sospechaba de él.

El teniente John Radtke de la Policía de Los Ángeles, indicó que Brianna "envió un mensaje de texto a un amigo diciendo que había alguien dentro del lugar que le dio una mala vibra. Lamentablemente, esa persona no vio el mensaje de texto de inmediato".

Unos 15 minutos más tarde, un cliente ingresó a la tienda y se encontró con la terrible escena: la estudiante estaba muerta en el piso tras ser apuñalada.

Consternado por la muerte de la joven, Todd Kupfer, padre de la estudiante, expresó que "me encantaría decirte que habrá un punto en el que seremos mejores, pero siento que va a ser una gran pieza faltante".

Por otra parte, el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Paul Koretz, sostuvo que "encontraremos a este criminal vicioso, lo arrestaremos y lo procesaremos con todo el rigor de la ley".

La propia policía publicó un video donde se aprecia al sospechoso media hora después del asesinato de Brianna, aunque en otro lugar.

Según se informó, se trataría de un hombre afroamericano, con cabello trenzado y que en ese momento utilizaba una sudadera con capucha oscura, lentes de sol, jeans grises y una mochila negra.

DO YOU KNOW HIM? LAPD investigators say the man who murdered Brianna Kupfer, who was found fatally stabbed at Croft House in Hancock Park, was spotted at a nearby 7-Eleven a half hour later. https://t.co/cuimFOP2QT