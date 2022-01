Mujer denuncia que perdió el cartílago de la nariz tras realizarse un PCR: "Me reventaron todas las venas"

Claudia Serran espera hace cinco meses una solución producto de un examen PCR al que se sometió, para poder detectar el coronavirus, el cual denunció que le trajo serias consecuencias en su diario vivir.

En específico, la mujer reveló que perdió el cartílago de la nariz una vez que se realizó el respectivo hisopado en una clínica privada en Argentina, informa TN.

Fue en agosto cuando llevó a cabo la denuncia, señalando que dicho test le provocó una infección en esa zona de su rostro, la que se agravó, perdiendo de esta manera la división que existe entre las fosas nasales.

Los primeros síntomas

En una primera instancia, Claudia comenzó a sentir picazón en la nariz. Sin embargo, todo fue empeorando, ya que después señaló que incluso le "salía una especie de sangre gelatinosa constantemente".

Por este motivo, la paciente decidió volver al recinto, alegando que "tenía aproximadamente 4 o 5 centímetros de dilatación en la fosa nasal".

Pese a esto, desde la entidad afirmaron que no era una urgencia, por lo que exclamó: "En cuatro meses se me deshizo el cartílago".

"No tengo el cartílago que tiene la nariz"

Preocupada por su estado de salud, Claudia dio a conocer el episodio que vivió y detalló que "no tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegué a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica".

"Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibióticos porque me lastimaron muchísimo los brazos", aclaró.

Paciente necesita una cirugía de reconstrucción

Claudia insiste en que necesita una cirugía de reconstrucción, que tendría un valor equivalente a los 200 mil pesos argentinos (cerca de 1.5 millones de pesos chilenos). "El doctor me dijo que si sigo así la infección puede subir al cerebro y puedo morir", sostuvo.

A través de su perfil de Facebook, en los últimos días, la mujer profundizó en el tema y aclaró que "estoy necesitando una cirugía en otorrinolaringología y me dicen que no hay. Hace cinco meses me encuentro en la búsqueda de quién pueda operarme".

"Necesito una reconstrucción de cartílago. Mi nariz está indefensa, por lo tanto mi sistema está bajo. En esta pandemia es una verdadera urgencia", sentenció.