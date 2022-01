Reportan dos personas fallecidas por tsunami en Perú: Las autoridades no emitieron alerta

¿Qué pasó?

Dos personas perdieron la vida en Perú debido al tsunami generado tras la erupción de un volcán submarino en Tonga y que golpeó las costas incaicas la tarde del sábado. Las autoridades peruanas no emitieron una alerta y solo hablaban de un "oleaje anómalo".

Dos mujeres fallecidas

El medio local Exitosa Noticias informó que las personas fallecidas son dos mujeres que fueron alcanzadas por los "oleajes anómalos" en la playa Naylamp de la ciudad de Lambayeque, al norte del país.

Las mujeres murieron ahogadas al ser alcanzadas por olas de más de dos metros y medio cuando la camioneta en la que viajaban fue arrastrada mar adentro por el oleaje.

El conductor del vehículo pudo escapar del mar, pero su esposa e hija resultaron fallecidas. Los cuerpos de ambas fueron trasladados a la morgue de Chiclayo.

🔵🔴 #URGENTE | Dos mujeres perdieron la vida esta tarde en la playa Naylamp, Lambayeque, a causa de olajes anómalos.



📻 95.5 FM

📺 6.1 señal digital abierta

📡 552 por Movistar

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/Onfy5zfvl3 — Exitosa Noticias (@exitosape) January 16, 2022

Autoridades no emitieron alerta de tsunami

Las autoridades peruanas consideraron que el fenómeno no se trataba solo de un "oleaje anómalo" y no de un tsunami, por eso es que, a diferencia de Chile y otros países, no emitieron una alerta, ni tampoco evacuaron a las personas del borde costero.

Fue así como en varios registros de redes sociales se pudo apreciar cómo el agua llegó de improviso a las costas peruanas, sorprendiendo a los habitantes que se vieron afectados con la situación.

Vídeo del tsunami en Perú

Las olas del tsunami inundó la playa El Chaco, en Pisco, Ica. pic.twitter.com/wFkFlNOesa — Asismet (@Asismet_IF) January 15, 2022

Urgente 🔴 En Peru Se sale el mar en playa el Chaco Paracas. pic.twitter.com/j71F1N5pDa — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) January 15, 2022

Hace unos instantes en paracas pic.twitter.com/McqIsQUX3Z — Marco (@Marco41525787) January 15, 2022

Alerta de tsunami en Chile y en Perú @PedroCastilloTe estando en Ica no reacciona a lo que ocurre en Paracas. ¿Dónde está el gobierno?pic.twitter.com/TEuiCXs2dT — César Combina (@cesarcombina) January 15, 2022

Muy grave lo de Hidrografía del Perú, Naval Perú y la Marina de Guerra, levantaron Alerta de Tsunami en el pais, pero el mar se salió en Paracas. Con la naturaleza no se juega. pic.twitter.com/eATFyvlraP — Paulosbita (@paulosbita) January 15, 2022

Calles inundadas en los alrededores de playa El Chaco Paracas pic.twitter.com/E8S1WJDFFM — Yamil Abusabal (@YamilAbusabal) January 15, 2022

Todo sobre Tsunami en Tonga