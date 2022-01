Luego del aviso de tsunami en la costa oeste de Estados Unidos y Japón tras la erupción del volcán submarino en cercanías de la isla Tonga, con el pasar de las horas se reportó el recogimiento y posterior salida del mar en ambos países.

Es así cómo, en diversas imágenes difundidas a través de redes sociales, se ve el impacto del tsunami en zonas de California y Oregón, y también, en menor medida, en algunas localidades del país nipón.

Todo sobre Tsunami en Tonga

TWEET BY @BNONews : WATCH: Tsunami causes flooding at the Santa Cruz Harbor in California pic.twitter.com/qwDix2Apzq

BREAKING: Tsunami has reached the US west coast as flooding reported in Santa Cruz, California following major volcano eruption off coast of Tonga. #California #TongaVolcano pic.twitter.com/y8SYaiUWzl

The tsunami came in around 7:55 on top of the high tide and things got a little sloshy near the base of the Dream Inn. pic.twitter.com/Bc0LbhmE4P