Tras la erupción de un volcán submarino en Oceanía, que provocó un tsunami en la isla de Tonga y también ha generado preocupación en las costas chilenas, diversas imágenes se han difundido sobre la explosión.

Algunas de ellas corresponden a fotografías captadas desde el espacio por satélites, en donde se ve la enorme columna de humo generada por el volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

Todo sobre Tsunami en Tonga

Revisa las imágenes de la erupción

Erupción masiva del volcán Hunga Tonga captado por Zoom Earth hace unos minutos. Hay avisos de Tsunami entorno a todas las islas cercanas. pic.twitter.com/yIKNd8Pg54 — Mario Picazo (@picazomario) January 15, 2022

Jaw-dropping satellite imagery of the volcanic eruption in Tonga.



Wow. pic.twitter.com/8CqXCOxdsc — Dakota Smith (@weatherdak) January 15, 2022

Tonga's Hunga Tonga volcano a few hours ago - same as lrt but much higher resolution pic.twitter.com/1DShTp7Es1 — pipeline staller (@iximeow) January 15, 2022

BREAKING: Large eruption at Tonga's Hunga volcano, tsunami warning in effect pic.twitter.com/82qnF9o4PF — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Registros del tsunami

A través de redes sociales, usuarios han publicado registros del tsunami ocurrido en Tonga producto de la erupción volcánica.

BREAKING: Tsunami hits Tonga as nearby volcano erupts pic.twitter.com/TRM1iKtAft — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022