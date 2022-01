"Yo no lo maté": Padre de Nahir Galarza ante denuncia en su contra por crimen de Fernando Pastorizzo

"Todo esto es muy fuerte", expresó Marcelo Galarza, quien decidió romper el silencio tras la impactante denuncia realizada por su hija, Nahir Galarza, que lo acusó de haber asesinado a su pareja, Fernando Pastorizzo, en diciembre del 2017.

En una conversación que mantuvo con su abogada, Raquel Hermida Leyenda, la joven argentina le afirmó que su padre había sido el responsable de este crimen: "Yo no maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", fueron sus palabras.

La situación generó sorpresa, puesto que semanas antes Nahir había defendido a su progenitor por la hipótesis de un presunto encubrimiento en el marco de un pacto familiar.

"Me estoy enterando por ustedes"

Las repercusiones por este caso no se han detenido. Es por esto que Marcelo Galarza habló y detalló cómo han sido sus últimos días tras las acusaciones que hay en su contra.

En una primera instancia, el padre de Nahir aclaró que "yo no lo maté (a Fernando Pastorizzo). Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir".

"Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma", indicó, según lo informado por Crónica.

Por último, el hombre sostuvo que "creo que lo mejor es irme al campo un tiempo. No voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido".

¿Qué dijo la madre de Nahir?

Pero no fue la única familiar de Nahir que habló recientemente, puesto que Yamina Kroh, su madre, declaró en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, lugar donde defendió férreamente a su hija.

"Creo en lo que dice que mi hija Nahir, que quien mató a Pastorizzo fue su padre", aseguró la progenitora de la joven.

Al mismo tiempo, Kroh admitió haber sufrido violencia de género "de parte de su marido", aunque "cuando pasó lo de Nahir las cosas cambiaron. Logré imponerme. Le creo a mi hija, aunque todo esto es muy duro para mí".

En las próximas horas, Nahir Galarza declarará vía telemática respecto a la denuncia de abuso sexual contra su tío paterno, la cual no tiene relación con el crimen de Pastorizzo.