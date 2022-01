"Me dejaron por ser pobre": joven enamorado preparó sándwiches de mortadela para sus suegros y su novia lo abandonó

Unos sándwiches de mortadela terminaron con la relación entre un joven y su novia, quienes se habían conocido hace pocas semanas, específicamente, en vísperas de Navidad, en la provincia de La Rioja, ubicada al noroeste de Argentina.

Pese a vincularse hace poco tiempo, ambos querían dar un importante paso en su relación, por lo que el además estudiante universitario ahora pasaría a conocer a sus suegros, aunque jamás pudo hacerlo.

La razón por la cual no lo logró fue porque tenía planeado esperarlos con unos sándwiches de mortadela con queso, lo que no le gustó para nada a su pareja, quien incluso lo abandonó a raíz de aquello, informa La Nación.

La historia del joven

El joven -bajo el anonimato- le comentó su historia al periodista Pedro Nicolás Juárez, quien se encargó de difundirla en Facebook, convirtiéndose más tarde en viral.

"Su novia lo dejó porque el día de presentación a sus padres iba a invitarle mortadela", fueron las primeras palabras del comunicador.

De acuerdo a lo anterior, recalcó que ambos "estuvieron juntos hasta que supo que él no tenía los recursos económicos que ella creía".

Facebook Nicolás Juárez LR -2

¿Quién era el estudiante?

En la misma publicación, el periodista detalló que el afectado se dedica a cortar el césped y a la vez cursa estudios en la universidad, mientras que su pareja vivía una realidad totalmente distinta.

"Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre", reflexionó el joven.

No obstante, agregó que "quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mi, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres".