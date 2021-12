Padre mata a su propio hijo en su casa: Víctima descubrió que su progenitor tenía una relación incestuosa

Roberto Villeda, un hombre de 65 años, asesinó a machetazos a su hijo, Saúl Amilcar Villeda, de 44, tras una fuerte discusión. La esposa de Saúl aseguró que la pelea se debió a que su marido descubrió que su padre tenía una relación incestuosa con su propia hija.

María Fidelina García Hernández aseguró que su esposo y su suegro vivían discutiendo constantemente. Sin embargo, esta ocasión de pelea resultó en una tragedia porque Roberto Villeda estaba ebrio, informó el portal La Prensa.

La policía detuvo al asesino

María Fidelina dijo a los medios de Honduras que Roberto Villerda primero le disparó a Saúl y luego le propinó varios machetazos en la cara y el estómago a su hijo, escribió El Heraldo.

“Mi esposo andaba tomado y de pronto salió de la casa, minutos después escuché los disparos y cuando salí vi a mi suegro que le estaba dando machetazos”, contó la mujer a Radio HRN.

Al verla, el parricida amenazó a su yerna. “A mí me dijo: ‘Hija de puta, qué venís a hacer vos. ¿Ya querés vos también?. Yo me fui y vi que no tenía balas, pero creí que me iba a seguir con el machete, entonces me fui y siempre quedó dándole en la cabeza”.

La viuda y madre de tres hijos señaló que desde hace mucho tiempo existían problemas entre Saúl y Roberto, pues desde hace más de una década descubrió que su padre estaba involucrado en una relación incestuosa con su propia hija.

“Agarró un odio don 'Beto', entonces mi esposo vino a poner la denuncia, pero (su suegro) nunca vino a decir que sí él estaba viviendo con la propia hija. Hace como 12 años fue, porque hasta tuvo un hijo con ella que tiene esa edad”, agregó.

El sombrío hecho se produjo en el patio de la casa del asesino, en una comunidad del municipio San Jerónimo del departamento de Copán, en el occidente de Honduras. La Policía Nacional detuvo al parricida y, además del machete, le decomisaron un revólver.