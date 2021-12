"Estoy desgarrado, quiero justicia": conmovedor testimonio de padre de menor chilena muerta en tiroteo en EEUU

¿Qué pasó?

El padre de Valentina Orellana, adolescente chilena de 14 años que murió en un tiroteo protagonizado por la policía en una tienda de California, Estados Unidos, se refirió al fallecimiento de su hija, manifestando lo que significó para su familia y asegurando que no descansará hasta encontrar justicia.

¿Qué dijo el padre?

"No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales donde mi hija me había pedido tantos regalos, que no pude abrir con ella, sino guardarlos para entregarlos en su tumba", señaló Juan Pablo Orellana, padre de la menor.

"Estoy desgarrado. No puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Ella lo único que quería era ser ciudadana americana, yo le dije 'vámonos de este país', y me dijo 'no papá, este país es el país más seguro del mundo, de las oportunidades'. Ahora ven ustedes mi hija muerta por el Estado, por estos asesinos de Estados Unidos. Eso es lo que vino mi hija a encontrar acá: la muerte", manifestó.

Tras estas palabras, el padre expresó: "Realmente Valentina era algo especial, un ángel que no era para este mundo".

"Nos destruyeron como familia"

"Habíamos conversado hace un día atrás, había salido de vacaciones del High School, estaba contenta, feliz porque había aprobado todos los ramos, sobre todo matemática y física que tanto le costaba, los había pasado con excelencia, incluso del colegio le mandaron carta de felicitaciones por su gran rendimiento", contó el padre.

En ese sentido, indicó: "Ella quería estudiar robótica, además yo me venía en dos semanas más a vivir con ella acá. Fue una decisión difícil de tomar, pero lo había decidido... Tenía todo vendido en Santiago de Chile".

"Ojalá que nadie pase por esta situación que estamos pasando nosotros. Es realmente una pesadilla todos los días acordarnos de ella, ver cómo todos los niños celebraron la Navidad y nosotros mirando su pieza, ver cómo todo el mundo está esperando el Año Nuevo y a nosotros se nos vino el mundo abajo. Nos destruyeron como familia, como padre, como esposo", agregó.

"Actuar negligente de un policía"

En esa misma línea, contó que habían estaban preparando asistir a ver un partido de Los Angeles Lakers y asistir a un recital de un grupo que a Valentina le gustaba. "Lamentablemente, por el actuar negligente de un policía de esta ciudad, ya no lo va a poder hacer".

"Ahora me queda el consuelo de despedirme, de enterrarla acá, donde ella siempre dijo 'este es el país de los sueños, de los sueños hecho justicia', y el único sueño que fue es ahora dejarla bajo tierra", aseveró.

"Lo único que quiero es justicia para mi hija y se hará. No descansaré hasta el último día, hasta que estén todos estos criminales en la cárcel... Uno por uno van a caer, y eso se lo prometí a mi hija", concluyó.