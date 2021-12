Busca a una familiar desaparecida y logra desmantelar una red de prostitución infantil usando una cámara oculta

El familiar de una niña que estaba desaparecida tomó medidas extremas y, con la asistencia de una cámara oculta, recopiló una serie de evidencias en video para que la policía desmantelara una banda de explotación sexual infantil en Tolima, Colombia.

Según los cuerpos de seguridad, la banda se lucraba de la explotación sexual de menores de edad. Vendían su virginidad a turistas en el frente de algunos bares que están en la ciudad de Melgar, reseñó el portal de Blu Radio.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las niñas eran sacadas de sus casas bajo manipulación y engaños.

“Unos padres advirtieron de unos comportamientos inusuales en sus hijas de 13 y 16 años, que llevaban cosas y dinero que no era adquirido por ellas”, relató el coronel Quilian Novoa, subdirector de servicios especiales de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Policía Nacional de Colombia.

Llevaban a las niñas a fincas lejos de su casa

De acuerdo a la información dada por el coronel, la banda era liderada por un individuo identificado con el alias “Chiqui”. Este sujeto administraba los hoteles que se colocaban a disposición para cometer los abusos. Vendía a las niñas por 300 mil pesos (75 dólares aproximadamente) y les daba 50 mil.

Las autoridades presumen que, en algunas instancias, los turistas que pagaban por las niñas se las llevaban de viaje a fincas ubicadas en el departamento de Cundinamarca.

“Un día me dijeron que un señor me quería ver, me quería conocer”, dijo una de las menores que fue víctima de la red de prostitución infantil. Aseguró que la captaron diciéndole mentiras cuando tenía la edad de once años.

Gracias al familiar de una de las niñas, que recopiló una gran cantidad de evidencias, la policía identificó a los integrantes de la banda. Cuatro personas fueron detenidas, dos hombres y dos mujeres.

Los sospechosos fueron enviados a la cárcel y procesados por los delitos de “trata de personas, inducción a la prostitución y explotación sexual”.