Hay veces que las historias de amor no tienen finales felices. Este fue el caso de un joven que decidió declararle sus sentimientos a su mejor amiga en pleno cine, en paralelo a la emisión de la película "Spider-Man: No Way Home", que ha causado furor en varias partes del mundo.

En este contexto, el fanático llegó vestido del hombre arácnido en compañía de otro amigo, quien se convirtió en su cómplice para así realizarle una emotiva propuesta a la mujer.

En un principio, el joven llevó a cabo una curiosa 'perfomance' mientras era observado por el resto de los asistentes que transitaban por los pasillos del recinto.

"¿Quieres ser mi novia?"

En medio de este inédito momento, el amigo del fanático vestido de Spider-Man sacó un pliego de papel que contenía el mensaje: "¿Quieres ser mi novia?", lo que generó una reacción negativa en la joven.

Transcurridos unos segundos, la mujer le preguntó: "¿Por qué haces esto?", a lo que él respondió: "Porque yo quise ser tu Spider-Man, para la película, para ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica".

Enseguida la joven respondió que "no, no tuviste por que hacer esto, la verdad es que no me parece. Qué vergüenza. Mira cómo toda la gente está amontonada mirando".

"Pero somos nosotros contra ellos", expresó el joven, mientras la gente gritaba a lo lejos: "Que le diga que sí, que le acepte".

El rechazo de la joven hacia su amigo

El episodio estaba volviéndose cada vez más serio, por lo que la joven recalcó: "Qué vergüenza en serio lo que estás haciendo ahorita. Que vergüenza, en serio. Mira cuánta gente está mirando todo".

"No puedo, lo siento, discúlpame, pero no", sentenció la mujer, quien dicho esto se fue del cine ante la triste mirada de su amigo y la de otros asistentes que pretendían que le dijera que sí.

