"Persona agresiva y grosera": ella lo rechazó por tener hijos, él reaccionó pero recibió una contundente respuesta

Viral se hizo en los últimos días el episodio vivido por una mujer que estaba conociendo a un hombre a través de una aplicación de citas, a quien más tarde rechazó por un motivo en particular.

Todo iba bien entre ambos, incluso estaban por iniciar una relación, pero la situación empeoró cuando se enteró de que el individuo tenía hijos, algo que ella desconocía, informa Crónica.

El individuo no quedó indiferente ante la negativa de la mujer, por lo que le envió un mensaje que fue compartido por ella misma en su cuenta personal de TikTok.

La molestia de la mujer

En específico, la usuaria @cocobriscoe, recalcó que le molestó que el hombre no colocara en su perfil que era padre, lo que para ella era un detalle importante.

Producto de esto, le hizo saber al sujeto que tenían que terminar su vínculo y que además se buscara a alguien que no le importara si tiene hijos.

"Lo siento, pero los niños son un factor decisivo para mí. Espero que encuentres lo que buscas aquí", manifestó en ese momento.

"Espero que te gusten los gatos"

La respuesta del hombre no se hizo esperar y de manera directa le indicó que "tienes 40 años. ¿Cuántas opciones crees que tienes realmente? Espero que te gusten los gatos porque, créeme, esas miradas están a punto de desvanecerse muy rápido".

Al leer este mensaje, la usuaria de TikTok no dudó en explicarle que esta era una "preferencia personal" y que no estaba de acuerdo con su reacción.

"Eso es solo una preferencia personal. Claramente, eres una persona agresiva y grosera, lo cual es otro factor decisivo. El hecho de que una mujer no quiera tener hijos y no quiera cuidar a los tuyos, no te da derecho a insultarla", sentenció la mujer.