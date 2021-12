Se vuelve viral el video de una novia haciendo baile erótico a su novio frente a los invitados de su boda

Una novia se volvió viral en las redes por regalar a su novio un baile erótico frente a los invitados que asistieron a la recepción de su boda usando un vestido descubierto en la espalda, estilo delantal, y una sensual prenda de ropa interior.

“¿Es esa la novia?!?!?”, escribió un usuario de Twitter atónito por el clip de la recién casada, conocida en las redes como Rochelle.

En las imágenes se ve cómo la mujer sacude su cuerpo en una coreografía junto a sus damas de honor, detalló el portal New York Post.

En el asombroso video también se aprecia a Rochelle descalza empujando a un niño pequeño fuera de su camino mientras se pavonea hacia su sonriente novio, que está sentado en medio de una pista de baile.

Posteriormente, envuelta en el deslumbrante vestido halter y ropa interior de tanga a juego, la novia se inclina y se mueve en la cara de su nuevo esposo mientra que sus damas de honor la acompañan en una repetición de movimientos sensuales al ritmo de la canción de Beyoncé, “Dance for You”.

Varios de los invitados, boquiabiertos, grabaron la sensual coreografía con sus teléfonos. Una asistente, que se identifica en Instagram con el nombre de usuario “@ _1karin”, compartió el video en sus historias.

El clip se aprecia a Rochelle y sus damas de honor girando en el baile viral de TikTok “Twerkulator”, que termina con un temblor.

La mujer subió aún más de tono la actuación tras ponerse en el piso, antes de comenzar a moverse de arriba hacia abajo frente a la multitud de familiares y amigos que la vitoreaban.

Pero, a diferencia del entusiasmo de los asistentes a la recepción de su boda, los usuarios de Twitter se dividieron.

“Todo aquí es de mal gusto. Las damas de honor haciendo twerking, la novia descalza, mostrando todo su trasero frente a su familia, solo un gran lío de gueto”, criticó un internauta, señalando a los niños, padres y abuelos que probablemente presenciaron el baile.

Por el contrario, otros en las redes sociales apoyaron completamente el baile de Rochelle, diciendo que “si quiere hacer twerking en su boda, puede hacerlo. Si no quieres hacer twerking en tu boda, no lo hagas”. Otro agregó: “Cariño, si quieres hacer twerking desde el techo en tu boda, te voy a animar”.

IS THAT THE BRIDE?!?!? pic.twitter.com/et8Ai6iWj3