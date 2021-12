"Eres un buitre": Empleado de morgue es condenado a cadena perpetua tras abusar sexualmente de más de 100 cadáveres

Tras varios meses de investigaciones y audiencias, un juez condenó al electricista hospitalario David Fuller a cadena perpetua por el asesinato de dos mujeres y el abuso sexual de al menos 102 cadáveres de adultas y niñas en varios hospitales del Reino Unido.

“Eres un buitre que escoge a sus víctimas entre los muertos”, expresó la jueza Cheema-Grubb durante la sentencia. “Pasarás todos los días del resto de tu vida en prisión”, según detalló el portal de People en Español.

El tribunal reveló durante la audiencia que Fuller, de 67 años, abusó de los restos sin vida de al menos 102 mujeres. Entre las víctimas se encontraba una niña de 9 años y dos adolescentes de 16, así como una anciana de 100 años.

Por el momento, los investigadores sólo consiguieron identificar a 82 víctimas y, según la policía, existe la probabilidad de que los nombres del resto de las víctimas no pueda ser identificado nunca.

David Fuller has admitted sexually assaulting dozens of female corpses in the morgue of the hospital where he was employed. Read more here: https://t.co/cRDOxgXRjW pic.twitter.com/9tZEbQ8fAx

“David Fuller abusó sexual y sistemáticamente de los cuerpos de las mujeres y niñas muertas”, aseguró Duncan Atkinson, un reconocido jurista británico.

Las investigaciones revelaron que la captura de Fuller se produjo 33 años después de que asesinó a las jóvenes Wendy Knell y Caroline Pierce en 1987. Por esos crímenes recibió dos cadenas perpetuas, más 12 años por el abuso de los cadáveres cometido en la morgue hospitalaria.

David Fuller aged 66yrs from East Sussex, has been charged with the murder of Wendy Knell and Caroline Pierce in 1987. Both had been sexually assaulted & strangled. Murders occurred 5 months apart in Tunbridge Wells, Kent. pic.twitter.com/5aiORr5m30