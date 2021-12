Magnate contrata a sicarios para matar a su amante y a su novio porque intentaron chantajearlo con su esposa

Erik Maund, un reconocido empresario de la industria automotriz de Estados Unidos, fue acusado de contratar a un equipo de sicarios para que asesinaran a su amante y a su novio luego de que lo chantajearon, amenazándolo con decirle a su esposa sobre la infidelidad.

El hombre contrató a una consultora de seguridad de Texas. La empresa dispuso de dos exmarines para matar a Holly Williams, la amante, y William Lanway, el novio, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa citado por el New York Daily News.

This is William Lanway and Holly Williams, who were found dead in a car in Nashville, Tennessee. Erik Charles Maund, an executive with an Austin-based auto dealership, has been indicted for his involvement in the plot to kidnap and murder them.



Photo: William Lanway, Facebook pic.twitter.com/rQsSJXZ875 — KVUE News (@KVUE) December 14, 2021

Maund y Williams, que fueron pareja en el pasado, se encontraron en Nashville, el 5 de febrero de 2021. En uno de los mensajes de texto entre los dos amantes revelados por los investigadores, el hombre, de 46 años, le dijo a la mujer que se encontrarían “en el bar como la última vez”.

Tres semanas después, Lanway se enteró de la aventura. Le envió un mensaje de texto a Maund, que es un hombre casado, el 1 de marzo. El novio de la mujer lo amenazó con exponer la infidelidad si no pagaba, según relataron los agentes federales.

Here is the mugshot of Erik Charles Maund. #Austin business man accused in a murder-for-hire plot where 2 people where shot & killed. Stay with @KVUE & @tplohetski for the latest. pic.twitter.com/pxjUBx7nDv — Christina Ginn (@ChristinaKVUE) December 13, 2021

Magnate pagó 15 mil dólares por información de las víctimas

Sin embargo, Maund tenía cierto tipo de conexiones en Austin y se puso en contacto con Gilad Peled, de 47 años, propietario de una empresa de seguridad llamada Speartip Security. El emprendedor clandestino falsificó sus credenciales como exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Maund solicitó ayuda para poder lidiar con la amenaza que representaba el chantaje, por lo que Peled se comunicó con dos exmarines: Byron Brockway y Adam Carey. Las credenciales de estos dos sí eran legítimas. Ambos sirvieron en la unidad de operaciones especiales del Ejército.

Murder-for-Hire Case: Erik Maund, 46 & Gilad Peled, 47, are in federal custody in Austin, TX; Bryon Brockway, 46, is in custody in San Diego, CA; Adam Carey, 30, is in custody in North Carolina. Investigation by MNPD, @FBIMemphis, @USAO_MDTN More here: https://t.co/DPDsFZqTO5 pic.twitter.com/pSSBa8n1CJ — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 13, 2021

Carey viajó a Nashville y, junto a unos cómplices anónimos, vigiló e informó sobre Williams y Lanway a Peled y Maund, quien pagó al contratista más de 15 mil dólares por la información, revelaron los investigadores.

Brockway se puso en contacto con Carey y los dos exmarines enfrentaron con armas a Williams y Lanway en un estacionamiento, el 12 de marzo.

Los sicarios mataron a Lanway, luego secuestraron a Williams, arrojaron el cadáver del novio en el auto y condujeron a un sitio de construcción. Una vez en el lugar, ejecutaron a la mujer y arrojaron los cuerpos. La policía descubrió los restos aproximadamente un mes después.