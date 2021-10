Momentos de terror fueron los que vivió una adulta mayor y una niña de 3 años en plena vía pública en Nueva York, Estados Unidos, luego de verse amenazadas por un desconocido.

Un video dejó en evidencia el instante en que ambas -junto a otros dos pequeños- van caminando por la calle, cuando de pronto aparece un hombre cubierto con una especie de frazada, quien se acerca a ellos en dirección contraria.

A partir de allí, el sujeto actúa rápidamente y toma bruscamente a la menor, tomándola en brazos y corriendo con ella para escapar del lugar, mientras era perseguido por la mujer.

Por un instante, el protagonista del impactante hecho desaparece y segundos después vuelve solo, puesto que fue interceptado por testigos que presenciaron su actuar.

Fermin Bracero, funcionario de una gasolinera ubicada al costado donde ocurrió el dramático suceso, comentó que vio cómo el hombre secuestró a la niña y que decidió intervenir, informa PIX 11 News.

"Fui hacia él porque la abuela gritaba: '¡Se lleva a mi niña!'. La abuela estaba nerviosa. Pensé que era una broma, como si fueran familia, pero no lo era", sostuvo.

