Arrestan a una profesora embarazada que tuvo sexo con un alumno de 15 años

La policía de la ciudad de Doral arrestó a Heiry Calvi, una maestra de 41 años de Florida, Estados Unidos, tras ser acusada de tener relaciones sexuales en repetidas ocasiones con un alumno de 15 años.

Calvi, que actualmente está embarazada, fue arrestada el viernes 8 de octubre de 2021, después de que las autoridades llevaron a cabo una investigación que se extendió durante siete meses, según consignó Los Angeles Times.

La mujer, que se desempeñó como educadora del Centro John I. Smith, fue acusada de agresión lasciva, posesión de un arma de fuego, abuso de autoridad, transmisión de imágenes perjudiciales para menores y negligencia infantil, escribió RT.

Las autoridades descubrieron la relación entre el alumno y su profesora en marzo de 2020, luego de que el adolescente le enseñó a sus compañeros de clase un video explícito en el que aparecía teniendo relaciones sexuales con Calvi.

Cuando el celular del joven fue registrado por la policía, los agentes encontraron fotografías inapropiadas y mensajes de texto entre ambos. También fue revelado que el menor utilizaba la tarjeta de crédito de su profesora.

A raíz de la delicada situación, la maestra fue retirada de su puesto en la escuela y luego fue encarcelada. Aunque admitió que está embarazada, Calvi se negó a revelar la identidad del padre. Las autoridades no saben si se trata del adolescente.

La maestra fue liberada de la cárcel la mañana del sábado 9 de octubre, luego de que pagó la fianza que se le impuso. Sin embargo, pronto deberá asistir a un tribunal donde finalmente será juzgada.

