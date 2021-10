"Entenderé si no me perdonas": Buscan a estudiante fugitivo que abusó de sus primas y hermanas menores

La policía está tras la búsqueda de un estudiante de Medicina oriundo de la ciudad de Teresina, en el estado Piauí, Brasil, identificado como Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 22 años, quien fue acusado de abusar sexualmente de cuatro niños de su familia, incluyendo a sus hermanas de 3 y 4 años.

Inicialmente, Marcos Vitor fue acusado de violar a una de sus primas. La hija de 12 años de su tía, la abogada Priscila Karine Coelho Campos, dijo en julio de 2021 que fue abusada por el joven desde los 5 hasta los 10 años, informó el portal GP1.

Posteriormente, las hermanas de 3 y 9 años del imputado y una prima de 15 años también confesaron ante la Policía Civil, el lunes 27 de septiembre, que fueron víctimas de los abusos.

Cuando se supo que el estudiante huyó al exterior del país, el abogado de las víctimas, Rodrigo Araujo, dijo que pedirá al Ministerio Público que ordene la prisión preventiva y buscará que la Policía Federal emita un comunicado internacional sobre la búsqueda del sospechoso, reseñó el diario O Globo.

“Fue una parte oscura de mi vida”

La madrastra de Marcos Vitor, que pidió ser identificada como “PL”, y su hermana, Priscila Karine, ya lo tratan como a un fugitivo y están dispuestas a colaborar con las autoridades para lograr su captura.

De acuerdo a los testimonios de la familia, el abuso inició cuando él era un adolescente, pero nadie sospechaba nada. Durante las declaraciones ante el tribunal, los niños dijeron que él se encerraba en su habitación con ellos y los tocaba inapropiadamente.

Araujo detalló que Marcos Vitor se comunicó con su madrastra a través de WhatsApp y confesó el crimen. “Esa fue una parte oscura de mi vida que tanto me avergüenza y que nunca quise volver. No hay nada que justifique lo sucedido, nada que me frene”, comenzó.

“Yo solo puedo pedir perdón por ti y toda la familia que me recibió tan bien. Hago todo lo posible para tratar de revertir todo el impacto negativo que he causado, lo que sea necesario para dejar atrás ese pasado”, escribió. “Lo entenderé si no me perdonas”, mencionó para finalizar su cruda confesión.

