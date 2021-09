Condenado a cadena perpetua por asesinar a su hijo recién nacido: Le provocó múltiples fracturas

En la mañana del 14 de enero de 2018, Helen Jeremy despertó, fue hasta la cuna de su hijo de 39 días de nacido y lo encontró sin vida.

Ese mismo día publicó una foto en la portada de su perfil en Facebook –sin actividad reciente- en la que se lee: "Mi pequeño hombrecito, no puedo creer que se haya ido".

Los exámenes forenses determinaron que el bebé sufrió 71 fracturas de costillas y derrame cerebral debido a que su papá, James Clark, de 31 años, lo sacudió y lo apretó causándole la muerte.

La condena contra Clark llegó tres años después, pues ahora deberá cumplir un mínimo de 15 años de cárcel por el crimen del pequeño Sean de su condena a cadena perpetua. El hombre le provocó daños a su hijo, lo puso en la cuna y se devolvió a su cama.

“Apretó a su hijo Sean con fuerza alrededor del pecho, causándole fracturas y lo sacudió con fuerza para causarle esa hemorragia cerebral, que fue el incidente fatal”, afirmó Jane Osborne QC, abogada acusadora, durante el juicio reseña el Daily Mail.

Clark vivía con su madre en Warmley y Jeremy con sus progenitores en Kingswood, Inglaterra, pero pasaban juntos los fines de semana. Después de la muerte del pequeño, Jeremy también fue juzgada, pero absuelta del asesinato o de haber causado o permitido el fallecimiento del niño.

