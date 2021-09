Ladrones desvalijan fábrica de zapatos y dueña desconsolada suplica por ayuda: "Se llevaron absolutamente todo"

Una banda de alrededor de 15 ladrones asaltó una fábrica de zapatos, ubicada en el barrio Galán del sector Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, Colombia, afectando a más de sesenta familias que trabajan con la zapatería Vero Milan.

Los ladrones abrieron el portón de la fábrica y consiguieron sacar una furgoneta del garaje empujándola. Luego, metieron un primer camión en el almacén, donde se llevaron la mayor parte de las cosas robadas, informó el portal de Noticias Caracol.

Verónica Herrera, la dueña de la fábrica de calzado femenino, que logró salir adelante en plena pandemia del coronavirus, compartió un desgarrador testimonio en el que explicó lo sucedido.

“Una banda de aproximadamente 15 ladrones, con camiones, se llevaron absolutamente todo, los celulares, los computadores, las herramientas de trabajo, se llevaron hasta las bicicletas de las personas que trabajan aquí”, relató desconsolada.

Mientras el gran robo se llevaba a cabo, un grupo de hombres se quedó afuera en la calle para alertar a sus cómplices en caso de que la policía llegara hasta la fábrica, de la que sacaron más de cinco mil pares de zapatos y ocho computadoras causando pérdidas de aproximadamente 52 mil dólares.

Familias están preocupadas por su futuro

“Nos quedamos sin trabajo. Es duro llegar y encontrar todo desocupado; no están los computadores, nada. Ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le respondo a mi hijo cuando me dice, ‘mamá tengo hambre’? Una como madre soltera no sabe qué decir”, aseguró una empleada del almacén a RCN Radio.

Otra de las vendedoras agregó: “Yo estoy muy mal. Conseguir trabajo en medio de la pandemia está muy difícil, muy 'berraco'. Más de 60 familias nos quedamos sin empleo, esperar a ver qué pasa porque la comida de mis hijos no da espera; no les puedo decir que se metieron a robar a mi trabajo y por eso no hay comida”.

Las personas que se vieron afectadas por el crimen esperan que las autoridades lleven a cabo las investigaciones y puedan capturar a los delincuentes, además de recuperar parte de la mercancía que robaron.

“¿Por qué Colombia está así, por qué? Necesitamos justicia, yo sé que en Colombia es difícil emprender, pero sé que somos más los buenos, pero así es muy difícil emprender en nuestro país”, comentó Herrera.

Actualmente, Herrera se encuentra reconstruyendo su proyecto con la ayuda de sus empleados y otros benefactores, además del apoyo de miles de personas que desde las redes sociales se comprometen a colaborar con el renacer de la compañía.

Todo sobre Mundo