Padre golpeó a sacerdote y le fracturó el cráneo tras verlo acosando sexualmente a su pequeño hijo

Un padre golpeó a un sacerdote, al punto de dejarlo con su cráneo fracturado y la cavidad orbital izquierda rota, luego de presenciarlo acosando sexualmente a su pequeño hijo el pasado miércoles.

El hecho ocurrió en Oklahoma, Estados Unidos, mientras el menor de 9 años esperaba en el paradero la llegada del bus escolar.

En ese lugar, el sacerdote abordó al niño, escena que fue captada por el padre de la víctima, quien reaccionó enfurecido y le propinó una paliza al "religioso".

De acuerdo al medio La Opinión, el niño le comentó a sus padres que Michael Coghill, cura de 33 años, siempre pasaba trotando cerca del paradero en donde él esperaba su bus escolar y que este lunes lo había tocado de manera incómoda.

Tras la confesión, el padre del menor decidió investigar el hecho, por lo que estacionó su auto cerca del paradero mientras su hijo esperaba el bus, y también sacó su celular para grabar cualquier comportamiento sospechoso.

Y sus peores temores se hicieron realidad. El clérigo se acercó al menor y lo tocó de manera inadecuada, lo que despertó su rabia. Los vecinos del sector llamaron a la policía y detuvieron a Coghill.

"Mientras miraba la parada del autobús escolar, nuestro sospechoso pasó corriendo junto a él, pasó corriendo por la parada del autobús donde esperaban los niños. Se dio la vuelta, regresó y se detuvo donde tocó al niño", dijo el sargento de la policía de Oklahoma, Dillon Quirk.

Según el medio El Imparcial, en el video que grabó el padre, se ve a Coghill colocando su mano en el costado del niño, antes de moverla a la parte trasera del menor.

"Sabía la hora a la que estaría allí todos los días. Esa fue la parte más difícil, la parte más repugnante", señaló una testigo a un medio local sobre el comportamiento del atacante.

