Hombre de 86 años que no comía en días llama a la policía y dos agentes le preparan el almuerzo

En las redes sociales se volvió tendencia la historia de Alfredo Ianda, un anciano de 86 años de Livorno, Italia, que tenía varios días sin comer, por lo que recurrió a su teléfono para realizar una llamada de emergencia y pedir auxilio.

“Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie. Por favor ayúdenme”, dijo el anciano en la llamada que recibieron los agentes de la Dirección General de Prevención y Rescate Público, quienes se aparecieron en su apartamento y comprobaron que la nevera estaba vacía, detalló el portal Ondacero.

Alfredo se encuentra viudo y jubilado, luego de trabajar durante gran parte de su vida en un puerto de la ciudad. A la postre, estaba en una situación de abandono total, por lo que los agentes se dispusieron a ayudarlo inmediatamente, reseñó el diario Corriere Fiorentino.

Le compraron una gran cantidad de alimentos para que pudiera alimentarse durante varios días, y le prepararon el almuerzo. Además, se quedaron a su lado mientras comía y se aseguraron que los servicios médicos le hicieran un chequeo.

Otras personas ofrecieron su ayuda al anciano

“Nuestro #estarsiempre está en esta tierna foto. Un plato de pasta cocinado por policías de Livorno a un anciano enfermo, solo y en dificultad. Esperando al médico, le hicieron compañía con la promesa de volver a visitarlo. A sus 86 años, se activó una red de apoyo que le permitirá vivir en paz”, aseguró la comisaría a través de su página en Facebook.

Posteriormente, los agentes de la policía que atendieron a Alfredo denunciaron el caso ante las autoridades correspondientes, para que un protocolo de ayuda se pusiera en marcha, pues muchos ancianos se encuentran en situaciones similares a raíz de la pandemia del Covid-19, que aumentó el índice de pobreza en la población.

“Hubo decenas de llamadas telefónicas de personas ofreciendo su ayuda para Alfredo. Personas que habían hecho la compra y querían que se la entregaran a las personas mayores y que, por tanto, pidieron nuestra ayuda. Hemos puesto a disposición el personal de los volantes para recoger las compras”, comentó un portavoz de la comisaría.

