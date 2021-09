Joven embarazada muere baleada tras celebrar su baby shower: expareja es el principal sospechoso

¿Qué pasó?

Un episodio de extrema violencia se vivió en Nueva York, Estados Unidos, e involucró a Shanice Young, una joven embarazada de 31 años que falleció el domingo pasado al ser brutalmente atacada, presuntamente, por su expareja tras celebrar su propio baby shower.

El hecho se produjo alrededor de las 01:00 AM cuando la mujer regresaba a su domicilio. En este contexto, los vecinos indicaron que un hombre abrió fuego y le disparó en la cabeza mientras cargaba los regalos que había recibido en la actividad, consigna CBS News.

"Young estaba llevando los regalos al vestíbulo de su edificio cuando la policía dice que estalló una pelea entre dos hombres. Los vecinos dicen que uno de los hombres era el exnovio de Young y el otro era el padre de su hijo por nacer. Uno de los hombres tenía un arma, la cual disparó y Young recibió una bala en la cabeza", dijo ABC.

"Estaba embarazada de nueve meses"

La hermana de Shanice aclaró que la víctima estaba pronta a dar a luz a su tercera hija.

"Estaba embarazada de nueve meses. Shanice fue una víctima", sostuvo la persona.

De acuerdo a lo anterior, la misma mujer detalló que "Shanice tuvo dos hijas y la tercera murió con ella".

Expareja es el principal sospechoso

Stephanie McGraw, quien reside en el barrio de Harlem y que además es fundadora y directora del grupo "We All Really Matter", una organización sin fines de lucro contra la violencia intrafamiliar, manifestó que se trasladó hasta allí para ofrecer ayuda a la familia.

"Llegamos a comprender cuán grave es la violencia doméstica y cuán peligrosa es", expresó McGraw.

Por último, y en cuanto a la investigación, la policía comunicó que hasta el momento el principal sospechoso de cometer este macabro crimen es la expareja de la víctima, a quien aún están buscando.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

