Enfermero se declara culpable de abusar sexualmente y dejar embarazada a paciente en coma

Nathan Sutherland, un enfermero de un centro de atención a pacientes a largo plazo en Arizona, Estados Unidos, se declaró culpable de agredir sexualmente a una mujer en estado vegetal, quien quedó embarazada a raíz de los encuentros sostenidos contra su voluntad.

Sutherland aceptó los cargos de abuso sexual y abuso de adultos vulnerables, según reseñó People en Español.

JUST IN: The Maricopa County Attorney's office says the sentencing range for Nathan Sutherland's plea agreement is 5.25 – 10 years for count one, and lifetime probation for count two. Sentencing is set for Nov. 4, 2021.#azfamily #haciendahealthcare pic.twitter.com/NTSiOkH0tq