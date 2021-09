Mujer denuncia discriminación en el colegio de sus hijos por llevar escote: "Yo me sentí bien vestida"

Isabel Castro, mamá de un estudiante de la Institución Educativa Técnico Industrial de Soledad, Colombia, asegura que fue víctima de discriminación por el escote de la blusa que llevaba puesta.

Castro habría estado cerca de media hora en la entrada del colegio porque la presidenta del Consejo de Padres y Representantes le negaba el ingreso, al alegar que estaba incumpliendo un manual de convivencia vigente.

En un colegio de Soledad, a esta madre de una estudia, le prohibieron el ingreso a este por su forma de vestir. ¿Esta bien o mal juzgar por la forma de vestir o por la forma de vestir insinua algo? pic.twitter.com/weL6u3mPKD — Denuncias Ciudadanas Barranquilla (@DenunciasBQ) September 3, 2021

El video de la discusión entre ambas mujeres se viralizó en las redes sociales. La mujer fue convocada a una reunión en la que se revisaron los protocolos de bioseguridad y acudió junto a su esposo, quien también denunció discriminación.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

No obstante, la normativa de la institución y contrario a lo le dijeron a Castro, no contempla lo referente al vestuario que deben usar los padres en las reuniones, informa RCN.

“Me sentí discriminada”

“Yo lo que quise en ese momento fue que me respetaran, me han dado muy duro, demasiado duro las mujeres, las mujeres me han tratado fuerte, me han ofendido”, aseguró Isabel Castro en un video en su cuenta en Facebook.

“La reacción de ella fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar, ni juzgar, ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida (...) el hecho de que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad (...) siempre me he sentido bella”, detalló Isabel, madre de 3, según se lee en Infobae.

La mujer recibió el apoyo total de su esposo, Cristian Caviedes, quien recordó la polémica por la vestimenta que las mujeres deben llevar en Afganistán tras la llegada al poder de los Talibanes.

”Yo me pongo a pensar de todas esas señoras que sufren de ese tipo de cosas en este momento, por ejemplo, en Afganistán, y digo ‘esta señora cómo pretende entonces que vayamos“, manifestó.