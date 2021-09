Mujer descubre que su marido era infiel y tenía otra familia por anuncio de prensa: cumplirían 10 años casados

Ami Addison, una mujer de Estados Unidos, tomó su perfil de TikTok para revelar la inesperada forma en la que descubrió que su esposo le era infiel y tenía una segunda familia, tan solo una semana antes de cumplir 10 años de matrimonio.

Addison admitió que mientras leía el periódico en su oficina se dio cuenta de que en uno de los anuncios donde se muestran los nombres de los recién nacidos y sus padres aparecía el nombre de su esposo. Estaba segura de que era él porque se trata de un nombre poco común, informó La Vanguardia.

“Por aquellos tiempos publicaban anuncios de nacimientos: quiénes eran los padres, el sexo del bebé, el año en que nació, en qué hospital... Entonces, (en esa sección) vi el nombre completo de mi marido —sabía que se trataba de él por su nombre particular— y el de otra mujer”, dijo la enfermera.

“Entonces, miré el sitio web del hospital donde también publican fotos de bebés recién nacidos, escribieron su nombre y su primer nombre; efectivamente, tuvieron un bebé, unos días antes. Pero no sólo eso, tuvieron una niña aproximadamente un año y medio antes de eso. Así que sí, así fue como descubrí que me estaban engañando”, agregó.

Su marido la engañó durante cinco años

La mujer se fue a un hotel y desde allí investigó todo sobre la familia paralela que tenía su marido para poder enfrentarlo con mayor información en sus manos. “Pasé todo el miércoles haciendo trabajos de investigación como en CSI y logré saber dónde vivía esta mujer y más detalles sobre ella”.

Un día después de que se enteró de la infidelidad, Addison dejó a sus tres hijos en la escuela, y al regresar a su casa empacó la ropa de su esposo en bolsas de basura antes de tirarla a un lado de su automóvil, que estaba estacionado afuera de la casa de la otra mujer.

Aunque en un comienzo el hombre intentó convencerla de que no lo dejara, e incluso aseguró que era capaz de dejar a su otra familia para estar con ella, Addison no aceptó sus palabras y no regresó a la casa. Este luego la amenazó y ella consiguió una orden de restricción en su contra.

La enfermera logró comunicarse con la otra mujer, quien estaba consciente de que estaba con un hombre casado, pero no mostró ningún remordimiento y le aseguró que la aventura con su marido tenía cinco años ocurriendo a sus espaldas.

En uno de sus videos más recientes, publicado el 19 de mayo de 2021, Addison explicó que actualmente vive con otro hombre, con el que se casó hace ocho años.